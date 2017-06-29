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قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدي أبوالعلا رئيسا لمحكمة النقض
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدي أبوالعلا رئيسا لمحكمة النقض

2017-06-29 18:13:06

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 290 لسنة 2017 بتعيين القاضي مجدي محمود طه أبوالعلا رئيسا لمحكمة النقض.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

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