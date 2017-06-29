دعوى قضائية ضد 3600 شخص بتهمة "الإساءة" إلى أردوغان عام 20162017-06-29 18:07:45
نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء،عن وزارة العدل قولها، إن السلطات التركية رفعت دعاوي جنائية ضد 3658 شخصا بسبب مزاعم من “الإساءة” إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016 .
و خلال عام 2016، تمت إقامة 46193 دعوى ضد أشخاص، يتم اتهامهم بالجريمة الاعم، المتمثلة في “الإساءة إلى تركيا أو الدولة التركية أو المؤسسات الحكومية التركية”.
ويقول منتقدو أردوغان، إن قانون الإساءة-الموجود منذ فترة طويلة في السجلات، لكن كان استخدامه قليلا سابقا ـ يستخدم الآن كوسيلة لترويع ومعاقبة الخصوم.
وكانت محكمة قد أدانت العام الماضي ملكة جمال تركيا السابقة بالإساءة إلى أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي.
وامتدت القضية إلى ألمانيا، حيث رفع أردوغان أيضا دعوى ضد مقدم البرامج الألماني الساخر يان بويهمرمان، الذي قرأ قصيدة تحتوي على لغة بذيئة في برنامج تليفزيوني، أثار قضايا خاصة بحرية التعبير في البلد الأوروبي.
يذكر أن أردوغان أصبح رئيسا في عام 2014، بعد أن كان رئيسا للوزراء لأكثر من عقد من الزمن
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