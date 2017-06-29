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‏‫محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس الجمهورية بالذكري الرابعة لثورة 30 يونيو المجيدة
محمد سلطان محافظ الاسكندرية

‏‫محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس الجمهورية بالذكري الرابعة لثورة 30 يونيو المجيدة

2017-06-29 18:29:10
وكالات

قدم محافظ الأسكندرية محمد سلطان، التهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الرابعة للاحتفالات بثورة 30 يونيو المجيدة.
وأعرب سلطان في بيان أصدرته محافظة الأسكندرية، اليوم الخميس - “عن تمنياته من المولى عز وجل أن يعيد تلك الذكرى على مصرنا الحبيبة قيادة وشعبا بالخير والبركة، وأن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد من أجل أن يعم الأمن والسلام والرخاء والمزيد من التقدم والازدهار في سبيل مواصلة مسيرة التنمية والعطاء و الإصلاح .. وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه”.

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