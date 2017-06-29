أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستوفر السلع الأساسية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة مخفضة، لمواجهة الزيادة المتوقعة في أسعار السلع بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.

وأضاف رئيس الوزراء خلال تواجده في مقر غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة قرار زيادة أسعار المحروقات مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، أنه سيتم توفير كميات مناسبة من اللحوم والدواجن والزيوت والسكر.