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الرئيس التونسي يلتقي الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية
الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي

الرئيس التونسي يلتقي الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

2017-06-29 17:49:38
محيط: أ. ش. أ

التقى رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية ميشال جان، لبحث تعزيز التعاون بين الطرفين، خاصة التدريب المهني وتقوية قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال.

وأفاد بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية بأن الأمينة العامة للمنظمة الفرانكفونية أكدت سعادتها بزيارة تونس إحدى البلدان المؤسسة للمنظمة، وأشادت بالنجاحات التي حققتها التجربة الديمقراطية التونسية بفضل اعتمادها على نهج الحوار والتوافق لبناء مستقبل أفضل خاصة للشباب، والتي يمكن استلهامها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما أكّد الرئيس التونسي -وفق البيان- التزام بلاده بمواصلة ترسيخ البناء الديمقراطي، وتطلعها إلى مزيد دعم شركائها من الدول والمنظمات.

يشار إلى أن الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية تقوم بزيارة إلى تونس من 27 يونيو إلىي الاول من يوليو المقبل، تلتقي خلالها عدد من كبار المسئولين التونسيين.

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