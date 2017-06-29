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محافظ الإسكندرية: النقل العام تتحمل تكلفة زيادة أسعار الوقود
محمد سلطان محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية: النقل العام تتحمل تكلفة زيادة أسعار الوقود

2017-06-29 17:45:47


أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن هيئة النقل بالمحافظة ستتحمل الزيادة في أسعار المحروقات، مشددا على عدم وجود زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل الداخلي.

وأشار المحافظ إلى أن هيئة النقل العام دفعت بـ٨٩ أتوبيس نقل عام موزعة على جراجات وسط بـ٢٠ أتوبيسا، وجراج شرق بـ٢١ أتوبيسا، وجراج محرم بك بـ ١٨ أتوبيسا، وجراج غرب بـ٣٠ أتوبيسا، مشيرا إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لزيادة عدد الأتوبيسات في حالة وجود أي مشكلات متعلقة بزيادة أسعار الركوب.

وشكل المحافظ غرفة عمليات طارئة منعقدة منذ الصباح الباكر لتنسيق ضبط حركة مواقف السيارات، وضبط موقف تعديل أسعار المحروقات ومراقبة محطات الوقود وأسعار الركوب، للتأكد من التزام الجميع بالأسعار المحددة، ومتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، موضحا أنه لم يرد لغرفة العمليات حتى الآن أي مشكلات خاصة بوجود مشكلات.

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