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محافظ البحيرة: تكثيف أمني بالمواقف لمتابعة قرار زيادة أسعار الوقود
المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة ‎

محافظ البحيرة: تكثيف أمني بالمواقف لمتابعة قرار زيادة أسعار الوقود

2017-06-29 17:49:41

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن الأوضاع مستقرة في المحافظة بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.

وأضافت محافظ البحيرة خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن هناك تواجدا أمنيا بجميع المواقف، وكل شيء على ما يرام.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، وذلك على النحو التالي:

-البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.

- البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر.

-السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.

- البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/اسطوانة.

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