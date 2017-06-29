محافظ السويس: السيطرة على إضراب السائقين بعد رفع أسعار الوقود



قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إنه تمت السيطرة على إضراب بعض السائقين في المواقف بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، اعتراضا على الزيادة المقررة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات.

وأضاف محافظ السويس خلال اتصال عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم تطبيق زيادة 15% في بعض وسائل المواصلات.

ووجه رئيس الوزراء المحافظ بضرورة التواجد الأمني المكثف في جميع المواقف لضبط الأوضاع والسيطرة على أي مناوشات.