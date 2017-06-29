أكد المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وذلك بعد إقرار الحكومة اليوم تحريك أسعار الوقود والمحروقات، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر القطارات غير المكيفة لم يتم تحريكها منذ عام 1999 حتى الآن، مراعاة للبعد الاجتماعى لمحدودى الدخل .

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه مازالت حتى الآن تذاكر على قطارات الفروع والضواحى بسعر جنيه واحد لمسافة تزيد علي 25 كم، وعلى سبيل المثال فإن سعر تذكرة القطار من القاهرة إلى محطة إيتاى البارود ثلاثة جنيهات وخمسة وسبعون قرشا لمسافة حوالى 125 كم .

وأضاف رئيس الهيئة، أن سكك حديد مصر ملتزمة بتقديم خدماتها لمحدودى الدخل، والتى تمثل طبقة عريضة من جمهور المسافرين من الركاب، خاصة ركاب الدرجات العادية على خطوط الفروع والضواحى، وتعتبر أرخص وسيلة مواصلات على مستوى العالم، وأرخص من أى وسيلة مواصلات أخرى داخل الجمهورية .