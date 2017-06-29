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السيسي يعين القاضي مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض
الرئيس عبد الفتاح السيسى

السيسي يعين القاضي مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض

2017-06-29 17:46:55
وكالات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 290 لسنة 2017 بتعيين القاضي مجدي محمود طه أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة في عددها اليوم الخميس.

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