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مصرع وإصابة أربعة من أسرة واحدة في حادث تصادم بالسخنة
حادث تصادم‎

مصرع وإصابة أربعة من أسرة واحدة في حادث تصادم بالسخنة

2017-06-29 17:27:52

لقت طفلتان من أسرة واحدة مصرعهما وأصيب الأب والأم نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بصخرة بطريق العين السخنة بالسويس.
كان مدير أمن السويس اللواء مصطفي شحاتة قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتعرض سيارة ملاكي للاصطدام بصخرة بطريق العين السخنة.
وقال مصدر طبي إن الطفلتين هما “م.م.” 10 أعوام و”ر. م.” 14 عاما”، فيما أصيب والد ووالدة الفتاتين في الحادث، وجاري علاجهما بالمستشفى العام.

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