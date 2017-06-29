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اتحاد الكرة يحدد موعد مباراتي الأهلي مع المصري والزمالك مع الاتحاد السكندري بالدوري
عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراتي الأهلي مع المصري والزمالك مع الاتحاد السكندري بالدوري

2017-06-29 18:10:20
أ ش أ

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، موعد مباراتي الأهلي مع المصري والزمالك مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 للدوري الممتاز.

وقررت اللجنة، إقامة مباراة الأهلي مع المصري في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل على إستاد برج العرب بالإسكندرية، فيما يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الخميس، المقبل على استاد بتروسبورت.

من جانبه، قال عامر حسين رئيس اللجنة إن مباراتي المصري مع الانتاج الحربي والإسماعيلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الأخير للدوري، سيتم تحديد موعدهما على ضوء النتائج الأخيرة تحسبا لوجود منافسة على أحد مراكز المربع الذهبي للدوري.

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