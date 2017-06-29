رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتواجد في الأسواق ومواقف سيارات الأجرة2017-06-29 17:26:25
شدد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مجددا، على كافة المحافظين بالتواجد الميداني في الشارع والأسواق ومواقف سيارات الأجرة، للحيلولة دون استغلال السائقين والتجار للمواطنين وزيادة تعريفة سيارات الأجرة والأسعار بشكل مبالغ فيه اعتمادا على الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها علي المحروقات.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء عصر اليوم لغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لمتابعة ما تم من إجراءات بشأن زيادة أسعار المواد البترولية بمختلف المحافظات عبر إجراء اتصالات بالمحافظين بالفيديو كونفرانس .
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين المحافظات فيما يتعلق بالتعريفة الخاصة بمواقف السيارات خاصة المحافظات المتداخلة بكثافة كالقاهرة والجيزة والقليوبية وأيضاً تشكيل غرف عمليات للمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمراقبة الأسواق ومواقف السيارات الأجرة .
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