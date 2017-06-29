العبادي يعلن انتهاء (داعش) بعد السيطرة على جامع النوري بالموصل2017-06-29 17:13:43
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتهاء تنظيم (داعش) الإرهابي بعد السيطرة على (جامع النوري) في الموصل .
ونقلت قناة (العربية الحدث) الفضائية اليوم /الخميس/ عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي قوله “إن تفجير الدواعش لجامع النوري ومنارة الحدباء وإعادته اليوم إلى حضن الوطن بمثابة إعلان انتهاء تنظيم داعش الإرهابي”.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن “الدولة ستلاحق التنظيم الإرهابي حتي آخر عناصره في البلاد”.
كانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن وجود تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق انتهي للأبد. كما أعلنت قوات الجيش العراقي سيطرتها على جامع النوري الكبير في مدينة الموصل القديمة.
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