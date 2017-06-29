ماكرون يتوجه إلى مالي الأحد لدعم القوة الإفريقية لمكافحة الإرهاب في الساحل2017-06-29 17:09:36
يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد المقبل إلى العاصمة المالية (باماكو)، لحضور قمة مجموعة الساحل الخمسة، والتأكيد على دعم فرنسا للقوة الإفريقية المشتركة لمكافحة الإرهاب.
وكانت مجموعة الساحل الخمسة (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد) وافقت - في فبراير - على إنشاء قوة عابرة للحدود قوامها خمسة آلاف جندي، ونالت دعم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي وعد بدعم هذه القوة بواقع خمسين مليون يورو. ومن المقرر أن تحظى هذه القوة بدعم متزايد من قوة برخان الفرنسية وبعثة الامم المتحدة في مالي (مينوسما).
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن قمة باماكو - في 2 يوليو - بداية لمرحلة جديدة تشهد إطلاق القوة الإفريقية المشتركة التي ستطارد المجموعات الإرهابية على الجانب الآخر من الحدود.
وأوضحت الرئاسة أن إيمانويل ماكرون سيعلن عن تفاصيل الدعم الفرنسي الذي سيشمل معدات دون زيادة عدد أفراد قوة برخان العاملة في منطقة الساحل.
وأضافت أن سيتم عمل ما يلزم حتى تكون القوة الإفريقية جاهزة على الأرض مع بداية الخريف المقبل، وأنه حينها سيكون ممكنا تحديد التمويلات الاوروبية لها وإشراك أطراف أخرى مع نهاية العام، مذكرة بأن اجتماعا سيعقد قريبا مع المساهمين الأوروبيين المحتملين.
وتسعى فرنسا إلى توسيع نطاق الدعم المقدم لهذه القوة ليشمل دول مثل الولايات المتحدة والمانيا وهولندا وبلجيكا.
كما تسعى إلى دعم اتفاق السلام المتعثر في مالي، والموقع في عام 2015 بالجزائر، وذلك بإشراك دول مجموعة الساحل الاخرى في تنفيذه.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى - الأربعاء - اتصالا بنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لتقديم مقترحات ملموسة لإنعاش هذا الاتفاق من بينها نشر دوريات مشتركة في كيدال بشمال مالي.
يذكر أن التدخل العسكري الدولي بشمال مالي - في يناير 2013، بمبادرة من فرنسا - أتاح طرد مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، إلا أن مناطق كاملة ما زالت خارجة عن سيطرة القوات المالية التي تتعرض بانتظام للاستهداف وكذلك القوات الاممية والفرنسية.
-
الديب يكشف كواليس مثيرة عن هروب العادلي وأسباب اتفاقية تيران وصنافير
يقدم الإعلامى أحمد موسى حلقة خاصة فى الثامنة من مساء الأحد المقبل المحامى الكبير فريد الديب فى حوار خاص. ويتطرق الحوار، إلى كيف تابع المشهد السياسي.. وهل مصر تغيرت ...Thu, 29 Jun 2017 09:30:30 GMT
-
الإمارات تهدد بعزل قطر إذا رفضت المطالب العربية
أبرزت صحيفة “الوطن” السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تصريحات المسئولين الإماراتيين لقطر حول عقوبات رفض للمطالب العربية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة ...Thu, 29 Jun 2017 09:20:25 GMT
-
السبت..بدء صرف السلع المدعمة بعد زيادة الدعم..وهذه الأسعار
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، أن شركتى الجملة “المصرية، والعامة” ستبدأ بعد غد السبت، صرف السلع الغذائية لشهر يوليو للبدالين “البقالين” ...Thu, 29 Jun 2017 08:43:45 GMT
-
"حماس" تقيم منطقة عازلة على الحدود مع مصر
أعلنت حركة “حماس” فى قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر، بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأوضحت فى بيان أن هذه الخطوة تأتى ...Thu, 29 Jun 2017 08:30:54 GMT
-
«الأرصاد الجوية»: موجة شديدة الحرارة ابتداء من الغد
أكد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة ستبدأ غدا وستنتهي منتصف الأسبوع القادم، موضحا أن درجات الحرارة سترتفع عن معدلاتها الطبيعية بنسبة تتراوح ...Thu, 29 Jun 2017 08:21:27 GMT
-
أجندة إخبارية ليوم الجمعة 30 يونيو
القاهرة/ أديس أبابا.. تعقد اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي يومي الجمعة والسبت على مستوى وزراء الخارجية ووفقا لجدول أعمال القمة فإن اجتماعات المندوبين ...Thu, 29 Jun 2017 14:31:06 GMT
-
السبت المقبل.. بدء صرف معاش شهر يوليو بزيادة 15%
قال رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبد الهادي إن أصحاب المعاشات سيصرفون يوم السبت المقبل أول يوليو معاش شهر يوليو، شاملا الزيادة التي ...Wed, 28 Jun 2017 09:10:37 GMT
-
ارتفاع تكلفة نقل الركاب من القاهرة للمحافظات باستخدام السولار تتراوح من 5 إلى 11%
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دراسته على تأثير زيادة أسعار الوقود على تكاليف نقل الأفراد والبضائع لوسائل النقل التي تستخدم السولار لتكون تكلفة ...Thu, 29 Jun 2017 13:09:24 GMT
-
الخارجية الفلسطينية: زيارة نتنياهو إلى مستوطنة "أريئيل" محاولة لفرض الرؤية الإسرائيليةThu, 29 Jun 2017 14:59:21 GMT