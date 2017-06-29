 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 06:08 مساءً
روابط سريعة
ضبط عنصر بجماعة الإخوان هارب من حكم بالسجن 5 سنوات بسوهاج
حملة امنية ـ اﻻمن ـ الشرطة المصرية ‎

ضبط عنصر بجماعة الإخوان هارب من حكم بالسجن 5 سنوات بسوهاج

2017-06-29 17:06:58

ألقت أجهزة الأمن بسوهاج اليوم الخميس القبض على عنصر بجماعة الإخوان المسلمين  بمركز دار السلام هارب من حكم غيابى بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
كان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية بقيام حملة أمنية من ضباط مباحث مركز دار السلام بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطني بملاحقة عناصر جماعة الإخوان الهاربين من أحكام قضائية بدائرة المركز وضبط جابر صدقى جابر ويقيم بقرية ” النغاميش ” بمركز دار السلام المحكوم عليه غيابيا بالسجن 5 سنوات فى القضية رقم 1430 لسنة 2015 جنايات مركز دار السلام (انضمام لجماعة إرهابية محظورة)، وتحرر بواقعة الضبط المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3