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برنامج غذائي مكثف للاعبي الأهلي في زامبيا استعدادا للقاء زاناكو
تدريبات الاهلي

برنامج غذائي مكثف للاعبي الأهلي في زامبيا استعدادا للقاء زاناكو

2017-06-29 17:25:19
أ ش أ

طلب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من هاني وهبة إخصائي التغذية بالفريق، تجهيز برنامج غذائي مكثف للاعبي الأهلي؛ بهدف التخلص من حالة الإجهاد التي تسببت فيها رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى لوساكا.

من جانبه قال هاني وهبة إنه يعتمد في برنامجه على عناصر المكملات الغذائية التي تتيح للاعبين التخلص من حالة الإرهاق بسبب السفر وتمنحهم تنظيم أوقات النوم، خصوصا بعد اضطرابات مواعيد النوم في شهر رمضان الكريم.

وأوضح وهبة أن الجهاز الطبي أعد برنامجا غذائيا متكاملا للاعبين يتخلله بعض المكملات الغذائية، تم إخطار فندق الإقامة به ومواعيده ويتم تنفيذه تحت إشرافه والشيف محمد الدالي المرافق لبعثة الفريق.

من جهته، قام الشيف محمد الدالي المرافق لبعثة الأهلي في زامبيا، بالإشراف على كافة التجهيزات الخاصة بوجبات الفريق وفقا للجدول الغذائي الموضوع للاعبي الفريق.

وأوضح سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية أنه تعذر اصطحاب مأكولات ومواد غذائية من مصر، نظرا لمنع السلطات الزامبية دخول اللحوم والمواد الغذائية، إلا أنه تم التنسيق مع إدارة الفندق والسفارة لتوفير كافة احتياجات الفريق من الأغذية واللحوم الحلال، مضيفا أن الدالي يقوم بالإشراف، وتنفيذ كافة الوجبات بمعاونة بعض العاملين بالفندق، للتغلب على عدم إحضار الأغذية المطلوبة من القاهرة.

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