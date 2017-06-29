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أوغندا تحدد 31 أغسطس موعدًا للقاء مصر فى تصفيات مونديال روسيا
ايهاب لهيطة

أوغندا تحدد 31 أغسطس موعدًا للقاء مصر فى تصفيات مونديال روسيا

2017-06-29 19:17:42
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حدد الاتحاد الأوغندي لكرة القدم موعد المباراة الأولى بين منتخبي مصر وأوغندا في تصفيات كأس العالم في الرابعة من بعد ظهر يوم 31 أغسطس المقبل في كمبالا، فيما تقام المباراة الثانية بين الفريقين في الثامنة من مساء 5 سبتمبر المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.. صرح بذلك المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني.

وكان المنتخب الوطني قد خاض الجولتين الأوليتين، حيث فاز خلالهما على منتخبي الكونغو 2 / 1 وغانا 2 / صفر وتصدر بذلك قمة مجموعته حتى الآن، وبعد مباراتي أوغندا يتبقى للمنتخب الوطني مباراتان أمام الكونغو في مصر، وغانا في أكرا.

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