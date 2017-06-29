الجيزة تقر التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي بزيادة بين 7 و20%2017-06-29 17:00:27
أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أنه سيتم تشديد الرقابة على كافة مواقف السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة لمراقبة التزام السائقين بالزيادة الجديده في تعريفة النقل واتخاذ إجراءات رادعة حيال أي سائق لا يلتزم بالتعريفة الجديدة.
وأكد محافظ الجيزة -خلال اجتماع عاجل عقده اليوم الخميس مع مسئولي مشروع النقل الجماعي والسرفيس والمتابعة الميدانية والمرور والتموين- أنه تم إلزام كافة السائقين بوضع ملصقات (استيكرز) على واجهة السيارة توضح التعريفة المقررة وخط السير من بداية الخط وحتى نهايته، وأن المحافظة ستعلق لافتات داخل المواقف بتعريفة كل خط.
وقال المحافظ إنه تم اعتماد التعريفة الجديدة لمركبات النقل الجماعي والسرفيس التي تتراوح بين 25 و75 قرشا للخطوط الداخلية ومن 3 جنيهات إلى 5 جنيهات للخطوط الخارجية بنسبه تتراوح بين 7 إلى 20% وفقاً لمسافه كل خط وإلزام السائقين بها حتى لايتم استغلال المواطنين.
وناشد المحافظ المواطنين بالابلاغ عن أي سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة كما كلف رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بمراقبة مواقف النقل الجماعى والسرفيس للإبلاغ عن أي تجاوزات، ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات في حالة انعقاد دائم وعلى اتصال بكافة الأحياء والمراكز والمدن ومسئولى النقل الجماعى والسرفيس لمراقبة تطبيق التعريفة الجديدة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة وضبط أى مخالفات من السائقين.
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