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اسماعيل يصل غرفة عمليات الوزراء لمتابعه آثار زيادة أسعار الوقود بالمحافظات
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

اسماعيل يصل غرفة عمليات الوزراء لمتابعه آثار زيادة أسعار الوقود بالمحافظات

2017-06-29 16:56:15
وكالات

وصل منذ قليل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمتابعة اثار زيادة اسعار المواد البترولية بمختلف المحافظات.

ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة تسعيرة وسائل النقل للأفراد والسلع بعد الزيادات الجديدة.

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