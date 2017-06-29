أعلنت وزارة الداخلية، أنه فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها الوزارة لمتابعة الحالة الأمنية، فقد شهدت معظم مديريات الأمن انتشاراً أمنياً مكثفاً بالشوارع والميادين العامة ومواقف السيارات، اليوم الخميس، لمراقبة تعريفة الأجرة، لمنع السائقين من تحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تتم متابعة الحالة الأمنية من خلال غرف العمليات، لمواجهة صور الخروج على القانون، وسرعة التعامل مع الحدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبيه، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن المختلفة، وقطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور.