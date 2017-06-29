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منتخب الشباب لكرة لقدم يصل عمان لملاقاة نظيره الأردني في مباراتين وديتين
منتخب الشباب‎

منتخب الشباب لكرة لقدم يصل عمان لملاقاة نظيره الأردني في مباراتين وديتين

2017-06-29 16:57:32
أ ش أ

وصل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، استعدادا لملاقاة نظيره الأردني، في مباراتين وديتين في تمام الساعة السابعة والنصف (بتوقيت عمان) يومي السبت والإثنين المقبلين، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب بعمان.

ويبدأ منتخب الشباب تدريباته في عمان اعتبارا من مساء اليوم على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب.

وتأتي المباراتان الوديتان في إطار تحضيرات المنتخب الأردني للتصفيات الآسيوية، التي ستقام في إيران خلال شهر نوفمبر المقبل.

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