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البيت الأبيض: ترمب سيترشح لولاية ثانية وبدأ يجمع تبرعات لحملته في انتخابات 2020
ترمب

البيت الأبيض: ترمب سيترشح لولاية ثانية وبدأ يجمع تبرعات لحملته في انتخابات 2020

2017-06-29 16:34:00
محيط: أ. ش. أ

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع تبرعات لتمويل حملته للانتخابات الرئاسية 2020، قبل نحو 1200 يوم من موعدها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز - وفقا لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس، “الرئيس ترامب سيترشح لولاية ثانية”.

وأضافت أن “الرئيس ترامب يركز في الوقت الحالي على برنامجه، وعلى جمع الأموال لحزبه، وليس في ذلك ما هو غير اعتيادي بالنسبة للرئيس الأمريكي”.

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