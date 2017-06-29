بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع تبرعات لتمويل حملته للانتخابات الرئاسية 2020، قبل نحو 1200 يوم من موعدها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز - وفقا لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس، “الرئيس ترامب سيترشح لولاية ثانية”.

وأضافت أن “الرئيس ترامب يركز في الوقت الحالي على برنامجه، وعلى جمع الأموال لحزبه، وليس في ذلك ما هو غير اعتيادي بالنسبة للرئيس الأمريكي”.