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مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بأسبانبا
الشرطة الاسبانية

مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بأسبانبا

2017-06-29 16:30:36
محيط: أ. ش. أ

أعلنت شرطة مدينة كتالونيا الإسبانية اليوم الخميس مقتل شخص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في حانة، مؤكدة أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.

وذكرت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية - أن البحث لا زال جاريا عن مطلق النار الذي فر هاربا عقب الحادث، مضيفة أن المصاب يتلقى العلاج بالمستشفى في حالة حرجة.. يذكر أن حوادث إطلاق النار تندر بشكل عام في إسبانيا.

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