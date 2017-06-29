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"تفويضنا للسيسى مستمر" يتصدر تويتر فى الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو
المشير السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية

"تفويضنا للسيسى مستمر" يتصدر تويتر فى الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو

2017-06-29 16:29:52

يحتفل الشعب المصرى هذه الأيام بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى، ودشن رواد موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” هاشتاج “تفويضنا للسيسى مستمر” احتل صدارة قائمة الأكثر تداولا “الترند” فى مصر، بآلاف التغريدات.
وحرص المشاركون فى الهاشتاج على زيادة دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال هذه المرحلة المهمة فى تاريخ مصر، حيث قال حساب باسم تمر حنة: “عاشت مصر وعاش من أحيا كرامة شعبها بعد أن كادت تموت على يد سجين هارب، عضو جماعة إرهابية وتنظيم إرهابى دولى”، وقال مصطفى الصيرفى: “تفويضنا للسيسى مستمر من أجل محاربة الإرهاب وتفويض من أجل حياة كريمة”.

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