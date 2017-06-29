قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يعرف جيدا مدى قوة فريق زاناكو الزامبي الذي سوف يواجه الأهلي في مباراة السبت المقبل بملعب «هيرو ستوديوم»، بمدينة لوساكا الزامبية، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد البدري، على احترامه الشديد لقدرات الفريق الزامبي من بداية دور المجموعات، مشددا على أنه توقع أن يزيد هذا الفريق من صعوبة المجموعة؛ نظرا لمتابعته له في الأدوار التمهيدية.

وأضاف أن المجموعة الحالية للأهلي في دور المجموعات الإفريقي أصبحت نارية، وأنه سيواجه زاناكو من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط؛ لتعزيز موقعه في المجموعة والسعي نحو التأهل لدور الثمانية، مشيرا إلى أن مباراة زاناكو لن تحسم الصعود بشكل نهائي لأي من الفريقين، خاصة أن هناك مواجهة مرتقبة أمام القطن.

واشار إلى أن مستوى الفريق الزامبي ومنافسته حتى الآن بشكل قوي على الصعود لدور الثمانية دليل واضح على متغيرات عناصر القوة والضعف في الفرق الإفريقية التي تنافس كل عام على لقب دوري الأبطال.. ونوه أنه وعناصر الفريق بالكامل في تركيز شديد لتلك المواجهة، متمنيا أن يكون التوفيق حليفه لإحراز الفوز والثلاث نقاط على حساب زاناكو الزامبي.