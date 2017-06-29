 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 06:19 مساءً
روابط سريعة
حسام البدري: الأهلي سيواجه زاناكو لتحقيق الفوز .. والمجموعة أصبحت نارية
حسام البدري

حسام البدري: الأهلي سيواجه زاناكو لتحقيق الفوز .. والمجموعة أصبحت نارية

2017-06-29 16:59:33
أ ش أ

قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يعرف جيدا مدى قوة فريق زاناكو الزامبي الذي سوف يواجه الأهلي في مباراة السبت المقبل بملعب «هيرو ستوديوم»، بمدينة لوساكا الزامبية، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد البدري، على احترامه الشديد لقدرات الفريق الزامبي من بداية دور المجموعات، مشددا على أنه توقع أن يزيد هذا الفريق من صعوبة المجموعة؛ نظرا لمتابعته له في الأدوار التمهيدية.

وأضاف أن المجموعة الحالية للأهلي في دور المجموعات الإفريقي أصبحت نارية، وأنه سيواجه زاناكو من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط؛ لتعزيز موقعه في المجموعة والسعي نحو التأهل لدور الثمانية، مشيرا إلى أن مباراة زاناكو لن تحسم الصعود بشكل نهائي لأي من الفريقين، خاصة أن هناك مواجهة مرتقبة أمام القطن.

واشار إلى أن مستوى الفريق الزامبي ومنافسته حتى الآن بشكل قوي على الصعود لدور الثمانية دليل واضح على متغيرات عناصر القوة والضعف في الفرق الإفريقية التي تنافس كل عام على لقب دوري الأبطال.. ونوه أنه وعناصر الفريق بالكامل في تركيز شديد لتلك المواجهة، متمنيا أن يكون التوفيق حليفه لإحراز الفوز والثلاث نقاط على حساب زاناكو الزامبي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3