وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي مع نظيرها البلجيكي ستفين فاندبوت اليوم الخميس ببروكسل “خطاب نوايا” لتزويد بلاده بعربات مدرعة فرنسية وذلك كمرحلة أولى لشراكة اسراتيجية غير مسبوقة بين البلدين.

وكانت بلجيكا قد أعلنت - الأسبوع الماضي - اعتزامها شراء من فرنسا نحو 500 مدرعة خفيفة من طراز “جريفون” او متوسطة من طراز “جاجوار” بقيمة 1.1 مليار يورو و ذلك خلال الفترة 2025/2030.

وصرحت وزيرة الدفاع الفرنسية - في مؤتمر صحفي مع نظيرها البلجيكي - “لقد وقعنا إعلان نوايا بهدف المضي قدما على نحو ملموس في الشراكة الاستراتجية بين فرنسا وبلجيكا”، معربة عن أملها في تنمية هذا التعاون مع شركاء أخرين.

من جانبه، وصف وزير الدفاع البلجيكي هذا الاتفاق بـ”النموذج الرائع” للتعاون الدفاعي في اوروبا، مؤكدا أن الأمر ليس قاصرا على شراء عربات بل يؤسس لشراكة وثيقة بين البلدين، وسيسمح بتعزيز التعاون بين القوات البرية الفرنسية ونظيرتها البلجيكية في التدريب وصيانة المدرعات وفي مجالات البحث والتنمية.

يشار إلى أن بلجيكا أعلنت - في مارس الماضي - مناقصة بقيمة 3.6 مليار يورو لإحلال وتبديل طائرتها الحربية من طراز (F-16. ) وتركت الباب مفتوحا أمام خمس شركات من بينها “داسو” الفرنسية المصنعة للرافال.

وبالرغم من أن بلجيكا بجانب النرويج والدنمارك، أبدت اهتمامها بالمقاتلة الأمريكية (F-35) إلا أن وزيرة الدفاع الفرنسية عبرت عن تفاؤلها، معتبرة ان الأمور لم تحسم بعد و ان كل الخيارات مفتوحة في هذه المرحلة.