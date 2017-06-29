القاهرة/ أديس أبابا.. تعقد اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي يومي الجمعة والسبت على مستوى وزراء الخارجية ووفقا لجدول أعمال القمة فإن اجتماعات المندوبين الدائمين تناقش مذكرة تفاهمية لإعلان عام 2018 السنة الإفريقية لمكافحة الفساد.

القاهرة/ مقديشيو.. يطلق الأزهر الشريف قافلة طبية إغاثية إلى دولة الصومال، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 9 يوليو 2017، برئاسة الشيخ محمد العبد، مدير عام الحسابات الخاصة، وعضوية 10 أطباء، جميعهم من أساتذة جامعة الأزهر الشريف.

القاهرة/ برلين.. تعقد قادة دول وحكومات مجموعة العشرين قمة لمناقشة العديد من القضايا التجارية خلالها التى تعقد فى هامبورج بألمانيا.

القاهرة.. يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء غد، حفل مركز تنمية المواهب، كما يحيي أوركسترا أوبرا القاهرة، في الثامنة مساء، حفلا فنيا على المسرح المكشوف بدار الاوبرا .

الإسكندرية.. ينظم فرع ثقافة الإسكندرية، في السادسة مساء، احتفالية تتضمن ندوة بعنوان “ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ مصر”، يليها عرض لفرقة أبو قير للموسيقى العربية، أوبريت أغانى وطنية، بقصر ثقافة الشاطبي.

الغردقة.. ينظم فرع ثقافة البحر الأحمر، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، كما يقيم القصر عرضا لأوبريت غنائى استعراضى لفرقتى قصر ثقافة الغردقة المسرحية وفرقة الغردقة للفنون الشعبية، كما يعقد قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان “30 يونيو ثورة شعب”.، كما تعرض فرقة حلايب التلقائية باقة من تابلوهاتها من تراث حلايب، بجانب محاضرة بعنوان 30 يونيو ثورة شعب.

الغردقة.. ينظم قصر ثقافة الشلاتين، عرضا فنيا لفرقة الشلاتين التلقائية، بجانب عرض فنى لفرقة القصير للفنون التلقائية ببيت ثقافة القصير، بجانب عقد محاضرة بعنوان “30 يونيو وتأثيرها على الحياة السياسية” ببيت ثقافة أم الحويطات، ومحاضرة بعنوان “30 يونيو خارطة طريق رسمها الشعب بمكتبة الطفل والشباب بالقصير.

الاقصر .. ينظم قصر ثقافة الأقصر، احتفالية بساحة أبو الحجاج تتضمن محاضرة بعنوان “أهم إنجازات ثورة 30 يونيو” يلقيها أحمد النوبى يعقبها أمسية شعرية لبكرى عبد الحميد وتختتم الاحتفالية بعرض فنى لفرقة الأقصر للموسيقى العربية .

الاقصر .. يقيم قصر ثقافة بهاء طاهر، احتفالية تتضمن محاضرة عن ثورة يونيو بين الماضى والحاضر تلقيها أسماء مناع، بجانب أمسية شعرية لمحمد جاد المولى، وتختتم فرقة الأقصر للفنون الشعبية الاحتفال بعرض باقة من رقصاتها من التراث المصري.

القاهرة .. يقيم قصر ثقافة كوم أمبو، محاضرة بعنوان “ثورة 30 يونيو فى الميزان” يلقيها محمد طاهر السايح، يعقبها عرض فنى لفرقة كورال أطفال كوم أمبو، تليها أمسية شعرية للشعراء سيد عيسى، عبد الله عبد الشافى، كما ينظم قصر ثقافة حسن فخر الدين محاضرة بعنوان “سياسة مصر الخارجية بعد 30 يونيو” يلقيها محمد حسين النجار، يليها عرض لفرقة أطفال أبو سنبل للفنون الشعبية.

القاهرة.. يغلق مركز شباب الجزيرة، باب قبول العضويات الجديدة بالمركز كموعد نهائي لمن يرغب في في الحصول علي عضوية المركز.

القاهرة .. يلتقى فريقا انبى والانتاج الحربى، فى السادسة مساء، على استاد بتروسبورت ، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع ال33 من الدورى الممتاز لكرة القدم .

القاهرة/الخرطوم .. يلتقى فريقا المريخ السودانى والهلال السودانى، فى الثامنة مساء، وذلك فى إطار مباريات دورى ابطال افريقيا.

الاسكندرية .. يلتقى فريقا سموحة وزيسكو ، فى السادسة مساء، على استاد برج العرب، وذلك فى إطار مباريات كأس الكونفدرالية الافريقية.

القاهرة/الجزائر.. يلتقى فريقا مولودية الجزائر وبلاتنيوم ستارز، فى العاشرة مساء، على ملعب حويلية الجزائرى، وذلك فى إطار مباريات كأس الكونفدرالية الافريقية.