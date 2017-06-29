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جنرال عراقي: العبادي سيعلن بيان النصر على تنظيم "داعش" قريبا
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

جنرال عراقي: العبادي سيعلن بيان النصر على تنظيم "داعش" قريبا

2017-06-29 16:23:28
أ ش أ

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول، إن رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة حيدر العبادي سيعلن “بيان النصر على تنظيم داعش الإرهابي قريبا”، داعيا العراقيين إلى “التحضر للاحتفالات قريبا”.

وأضاف رسول - خلال تصريحات أوردتها قناة (الحرة) اليوم الخميس - أن “دولة الخرافة المزعومة لداعش “أسقطت بعد سيطرة القوات العراقية على جامع النوري ومنارة الحدباء”.

وأكد أنه لم يبق “إلا أجزاء قليلة من المدينة القديمة لا تتعدى كيلو متر واحد”، قبل أن تسيطر القوات على الموصل بالكامل.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية ، أن “عدد عناصر داعش” الذين ما زالوا يقاتلون في الموصل عشرات فقط، وهم “منهكون ومتخبطون”.

كانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن وجود تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق انتهي للأبد.

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