وصف وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة العشرين المزمع عقدها في السابع والثامن من يوليو المقبل بأنها “ليست فكرة جيدة”.

وقال جابريل - في تصريح صحفي اليوم - إن هذه المشاركة لا تتناسب مع الأداء السياسي للبلاد، مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ستستقبل اليوم زعماء أوروبا الذين يشاركون في القمة التمهيدية لمجموعة العشرين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو ريجواي، ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلينو، كما تستقبل رئيس وزراء هولندا مارك روتي ورئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرج، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جنكر ورئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تسك.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون الإعداد لقمة مجموعة العشرين التي سوف تعقد بولاية هامبورج الألمانية يومي السابع والثامن من يوليو المقبل، بالإضافة إلى قضايا أوروبية من أهمها اتفاقية التجارة الحرة ومستقبل الاتحاد الأوروبي.