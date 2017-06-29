صل وفد من مجلس الشورى البحريني غدا /الجمعة/ إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الجلسة السادسة والأخيرة، من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي ستبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل.

ويضم الوفد كلا من: دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، وعبدالرحمن محمد جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي.

ويشارك الوفد في أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي التي تسبق انعقاد الجلسة العامة السادسة والأخيرة، والتي ستركز على الموضوعات المرتبطة بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية، إلى جانب استكمال الموضوعات المدرجة على جداول أعمال لجان البرلمان وفق خطته لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وقالت مصادر برلمانية إنه على صعيد اجتماعات اللجان، تستعرض لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، تقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مبادرة رفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين، الى جانب استعراض عدد من التشريعات التي ستنظرها اللجنة وكذلك اللجان الفرعية للجنة.

كما تناقش لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي تقريرها بشأن مستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، والتداول حول الجوانب السياسية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى متابعة أحدث مستجدات البنود الدائمة على جدول أعمال اللجنة وهي القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.

وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مناقشاتها ومقترحاتها حول مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار، كما تستعرض تقريرًا حول متابعة مستجدات إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومواقف التنفيذ في الدول العربية، وسبل تسريع وتيرة التنفيذ لبرنامجها التنفيذي، كما تستعرض اللجنة التطورات الاقتصادية العربية من خلال التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016م، وتبحث كيفية الاستفادة وتفعيل مقترحات ندوة التكامل الاقتصادي العربي التي عقدها البرلمان العربي في أبريل الماضي.