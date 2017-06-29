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أكبر دور الصرافة في بريطانيا ترفض شراء الريال القطري
ريال قطري

أكبر دور الصرافة في بريطانيا ترفض شراء الريال القطري

2017-06-29 16:25:30
خاص: محيط

أعلنت “ترافيليكس” إحدى أكبر دور الصرافة في بريطانيا، اليوم /الخميس/ رفضها شراء الريال القطري في لندن.

وأكدت “ترافيليكس” -في تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية- توقفها عن قبول الريال القطري في لندن.. فيما رفض العديد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية شراء الريال القطري حسبما ذكر موقع (الدوحة نيوز) أمس الأربعاء.

ووفقا للموقع، وضعت مؤسسات التداول المصرفي الريال القطري تحت المراقبة لانخفاض قيمته في السوق بسبب أزمة قطر الدبلوماسية مع دول خليجية وعربية.
وتواصل عدد من المواطنين القطريين المغتربين في أوروربا والولايات المتحدة وآسيا مع الموقع.. مؤكدين أنهم لم يستطيعوا بيع ريالات قطرية في الخارج.

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