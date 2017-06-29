المرصد: مقتل شخص على الأقل في قصف جوي على ريف دير الزور2017-06-29 16:11:02
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) مقتل شخص، على الأقل، في غارة لطائرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي علي بلدة “الصور” في ريف دير الزور الشمالي .
كما أفاد المرصد بتعرض محيط مطار دير الزور العسكري وقرية الجفرة المحاذية للمطار الذى يحاصره تنظيم “داعش” للقصف؛ وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس.
وأشار المرصد إلى أن هناك اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات النظامية ومسلحي “داعش” في قريتين تقعان قرب بلدة “خناصر” في ريف محافظة حلب الشرقي.
وأضاف أن الاشتباكات اندلعت بعد هجوم شنته القوات النظامية ومسلحون موالون لها استبقته بقصف صاروخي علي المنطقة.
كما أعلن المرصد أن القوات السورية استعادت السيطرة علي مواقع من مسلحي المعارضة في ريف القنيطرة جنوب البلاد.
وقال المرصد إن القوات السورية شنت هجوما مضادا على مسلحي المعارضة الذين بدأوا بالتقدم في ريف القنيطرة السبت الماضي، وأنها استطاعت بغطاء جوي ومدفعي كثيف إجبارهم علي التراجع عن بعض هذه المواقع .
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