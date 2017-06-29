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مسئول أمني: لا توجد مغالاة في أسعار «السرفيس»
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مسئول أمني: لا توجد مغالاة في أسعار «السرفيس»

2017-06-29 16:15:01
محيط - خالد الريس

أكد نائب مدير الأمن اقطاع غرب القاهرة اللواء هاني جرجس، أنه هناك خدمات أمنية متواجدة بمواقف “السرفيس” ومحطات الوقود لرصد أي مخالفات أو مغالاة في الأسعار.
ونفي اللواء هاني جرجس من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، رصد أي تجاوزات أو مغالاة في الأسعار من قبل سواقي “السرفيس”، مشيرا إلى التزامهم بالأسعار القديمة.
وناشد المواطنين بالتوجه لأقرب خدمة شرطية أو الإبلاغ في حالة حدوث أي مغالاة في الأسعار لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، موضحا أن في معظم الإشارات يوجد أشخاص يقومون بالاستفسار من الركاب عن أسعار التذاكر وتعريفة الركوب.

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