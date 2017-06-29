قال أحمد الزيني رئيس شعبة النقل البري بغرفة القاهرة، إن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية سيؤثر بشكل محدود على تكلفة نقل البضائع والسلع، لافتا إلى أنه لا يمثل سوى نحو 1% من سعر السلعة وأي زيادة غير مبررة في أسعار السلع نتيجة ارتفاع تكليف النقل نحن بريئون منها.

وأضاف الزيني في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس - أن عملية ارتفاع نقل السلع، تتأثر بعوامل كثيرة منها طول فترة انتظار سيارات النقل لتحميل المنتجات من المصانع، التي لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتا إلى أن النصف الأول من شهر رمضان شهد ارتفاعا تكلفة نقل الحديد من المصانع من 70 جنيها إلى 150 جنيها، وذلك للتأخر المصانع في إنتاج الكمية وبالتالي نقل البضائع.

وأشار إلى أن طول فترة انتظار سيارات النقل الثقيل عند المعديات وكذلك تحمل سيارات النقل الثقيل لرسوم وغرامات يعمل على رفع أسعار تكلفة النقل، لافتا إلى أن الشعبة ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعا لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع .