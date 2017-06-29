رئاسة الوزراء: نسعى لتوجيه الدعم لمستحقيه.. وحريصين على زيادة شبكة الحماية الاجتماعية2017-06-29 16:00:11
أكد السفير أشرف سلطان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أن مسألة “ترشيد دعم المواد البترولية” أمر ضروري وحتمي، وهو يهدف لترشيد الدعم الموجه للمواطنين وتوجيهه للمستحقين.
وأعلن سلطان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، أن الحكومة قد اتخذت العديد من قرارات الرعاية الاجتماعية مؤخرا مثل زيادة الدعم التمويني من 21 جنيه إلى 50 جنيه بعد عمل تنقية للمنظومة، معلنا عن حرص الحكومة لزيادة قرارات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن رفع أسعار الوقود يتيح لزيادة شبكة الرعاية الاجتماعية والاهتمام بقطاع البترول.
وكان مجلس الوزراء قد أقر اليوم الخميس زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
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