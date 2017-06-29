اليونيسف تدعو إلى حماية الأطفال المحاصرين في الموصل2017-06-29 16:07:45
دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى ضرورة حماية الأطفال المحاصرين بالعنف في غرب الموصل.
وقال ممثل المنظمة في العراق بيتر هوكينز -في بيان صحفي للمكتب الإقليمى ومقره عمان اليوم الخميس- إن آلاف الأطفال لا يزالون محاصرين بالعنف المستمر بلا هوادة في أحياء المدينة القديمة في غرب الموصل، مع اشتداد القتال خلال الساعات الماضية.
وأضاف أن هؤلاء الأطفال يواجهون عدة تهديدات لحياتهم.. وأن أولئك الذين تقطعت بهم السبل في خضم القتال يختبئون في أقبية منازلهم، خوفاً من هول الهجوم التالي، فيما يتعرض أولئك الذين يحاولون الفرار لخطر القتل أو الإصابة بإطلاق النار. وقد تم الإبلاغ عن مقتل مئات المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية.
وأوضح البيان أن أعراض سوء التغذية المتوسط ظهرت على الأولاد والبنات الذين تمكنوا من الهرب نتيجة معاناتهم، كما أنهم يعانون من الصدمات والآثار النفسية التي يخلفها الصراع.
وشدد المسئول الأممي -في البيان- على أن الاستجابة لمحنة هؤلاء الأطفال وإبقائهم على قيد الحياة على رأس أولوياته الآن وخلال الأسابيع والشهور القادمة.
وقال إن اليونيسف تمرر دعوتها إلى جميع أطراف النزاع بضرورة حماية الأطفال في جميع الأوقات حيث يجب إبقاء الأطفال بعيداً عن الأذى مهما كانت الظروف.
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