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الحكومة الفلسطينية: إغلاق الأقصى أمام المصلين يتنافى مع القيم والأخلاق الإنسانية
القدس

الحكومة الفلسطينية: إغلاق الأقصى أمام المصلين يتنافى مع القيم والأخلاق الإنسانية

2017-06-29 15:44:23
محيط: أ. ش. أ

أدانت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها طارق رشماوي، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقيادة قائد شرطة الاحتلال في القدس بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، اليوم الخميس، معتبرة هذا الإجراء “يتنافى مع كافة القيم، والأخلاق الإنسانية، وتجاوزا خطيرا لكافة القوانين الدولية، وانتهاكا صارخا لقرارات المجتمع الدولي”.

وأكدت الحكومة الفلسطينية “ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية، ورادعة لوقف سلطات الاحتلال، ومنعها من الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، ومقدساته الإسلامية والمسيحية”.

وجدّد رشماوي في بيان صحفي، تأكيد الحكومة والقيادة بأن “القدس الشرقية ستبقى هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وهذه الجرائم والممارسات التي تقدم عليها سلطات الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة كافة الجهود، وتسخير الإمكانيات، من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا على كافة الأراضي الفلسطينية، وتحديدا في مدينة القدس الشرقية، وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”.

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