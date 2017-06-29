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رئيس قطاع التعليم يتابع عمليات التصحيح والمراجعة والرصد ﻻمتحان الثانوية العامة
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

رئيس قطاع التعليم يتابع عمليات التصحيح والمراجعة والرصد ﻻمتحان الثانوية العامة

2017-06-29 15:59:42
أ ش أ

تفقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة ونائبه خالد عبد الحكم أعمال الامتحانات بكنترول القليوبية قطاع القاهرة “د” .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن حجازى اطمأن على سير العمل باللجنة من حيث التقدير وعمليات المراجعة والرصد.

ووجه حجازي بمراعاة اعطاء كل طالب حقه في التقدير حرصا على تكافؤ الفرص بين الطلاب ، كما وجه بإجراء عمليات المراجعة والرصد بدقة.

كما قدم الشكر للقائمين على العملية اﻻمتحانية على كل ما يبذلونه من جهد من أجل صالح الطلاب.

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