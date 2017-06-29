قالت عزة هيكل، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن محو أمية المرأة يجب أن يكون أولى الخطوات بالدولة، ولكن لا يشترط أن تكون ربة المنزل، تعمل وإنما يكون لديها وعي بما يدور حولها في العالم الخارجي، مشيرة إلى أن الإعلام والثقافة عليهما دورًا كبيرًا في إيصال الرسائل المحيطة للسيدة في منزلها.

ورفضت خلال حوارها على شاشة DMC اليوم الخميس، الإعلام المصري “مبيهتمش غير بالطبيخ والتجميل والجن”، مستنكرة تعامله مع انوثة المرأة وليس دورها كمواطنة في المجتمع ككل، موضحة أن الأم في الماضي كانت الوحيدة والأساس في تربية الأبناء على عكس الأيام الحالية التي يشارك فيها مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام في التربية.