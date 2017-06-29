حذرت منظمة “أنقذوا الأطفال” الإغاثية اليوم الخميس من أن انقطاع المساعدة الدولية المستمرة للصومال قد يضع أكثر من 20 ألف طفل بمواجهة خطر المجاعة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت المنظمة - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - أن عدد حالات نقص التغذية الحاد ارتفع بشكل كبير داخل عدد من مقاطعات الصومال التسع التي خضعت للفحص. وحذرت المنظمة من أن الأوضاع في أجزاء من البلاد باتت مشابهة للمجاعة.

وأكدت المنظمة أنه دون مساعدات تبلغ قيمتها 5ر1 مليار دولار قد تواجه الصومال أزمة جوع حادة مثل التي واجهتها في 2011، والتي تسببت حينها في وفاة أكثر من ربع مليون شخص نصفهم من الأطفال.

يذكر أن الآلاف قد لقوا مصرعهم جراء الجفاف الذي ضرب البلاد مؤخرا في ظل نقص الأمطار وتفشي الكوليرا وتقطع السبل بأعداد كبيرة من المواطنين داخل مناطق تسيطر عليها حركة “الشباب” المتطرفة.