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برلماني: الأصلاح الاقتصادي لم يتضمن المساس بـ«محدودي الدخل»
صلاح حسب الله عضو مجلس النواب
صلاح حسب الله عضو مجلس النواب

برلماني: الأصلاح الاقتصادي لم يتضمن المساس بـ«محدودي الدخل»

2017-06-29 15:47:27
محيط - خالد الريس

انتقد صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، وزير البترول المهندس طارق الملا بسبب زيادة أسعار المواد البترولية، مشيرا إلى أن برنامج الأصلاح الاقتصادي لم يتضمن أي تحميل أعباء لمحدودي الدخل.
وأعرب حسب الله في مداخلة هاتفية لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، عن اندهاشه وانتقاده لحديث الحكومة حول “عدم المساس بمحدودي الدخل” واصفا إياه بـ”الكلام المرسل”، موضحا أن أنبوبة البوتاجاز قد ارتفعت بنسبة 100%.
وكان مجلس الوزراء قد أقر اليوم الخميس زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

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