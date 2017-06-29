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برلماني: موجة الغلاء لم تعرض على البرلمان ضمن برنامج الحكومة
صلاح حسب الله عضو مجلس النواب

برلماني: موجة الغلاء لم تعرض على البرلمان ضمن برنامج الحكومة

2017-06-29 15:37:27
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فتح النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، النار على وزير البترول بسبب تصريحه بأن رفع الدعم كان جزء من البرنامج الاقتصادي المقدم للبرلمان.
وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة “on live”، اليوم الخميس، أن وزير البترول لم يعرض نسبة الزيادات على البرلمان، كاشفا أن البرنامج الاقتصادي الذي عرض على البرلمان لم يتضمن موجة غلاء جديدة على محدودي الدخل.

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