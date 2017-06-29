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الحكومة الألمانية تقيد تحركات أردوغان في أراضيها
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

الحكومة الألمانية تقيد تحركات أردوغان في أراضيها

2017-06-29 15:12:03
محيط: أ. ش. أ

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن حكومة بلاده ستعتبر أي ظهور علني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أراضيها خارج مكان انعقاد قمة العشرين “أمرا غير مناسب”.

وأوضح غابرييل الذي يزور حاليا مدينة كراسنودار جنوبي روسيا، أن تركيا طلبت رسميا من برلين السماح لأردوغان بتوجيه رسالة إلى المواطنين الأتراك المقيمين في الأراضي الألمانية، خلال زيارته لحضور قمة العشرين بمدينة ميونيخ يومي 8 و9 يوليو/تموز المقبل. وذكر الوزير بأنه قد نصح أنقرة قبل أسبوعين بعدم تقديم مثل هذا الطلب، لأنه سيتم رفضه. وأوضح أن السلطات الألمانية لا تريد “إزعاج” المواطنين الأتراك وحاملي الجنسية المزدوجة المقيمين في ألمانيا.

وحسب تقارير إعلامية، طلب أردوغان من السلطات الألمانية السماح بالمشاركة في تجمع للجالية التركية بمدينة دورتموند قبيل انعقاد قمة العشرين.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الألمانية أنها تأمل ألا يصطحب أردوغان معه إلى ألمانيا حراسه الشخصيين الذين سبق أن اُتهموا بمهاجمة محتجين معارضين للرئيس التركي خلال زيارة الأخير إلى واشنطن.

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