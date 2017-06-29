أكدت وكالة بلومبيرج الإخبارية أن أزمة مصر مع قطر أكبر من مجرد دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية، موضحة أن نصف المصنفين على قائمة الإرهاب التي قدمتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والبالغ عددهم 59 شخصا بينهم 26 مصريا.

واوضحت الوكالة أنه مع اقتراب انتهاء المهلة العربية لقطر لتحقيق المطالب التي قدمتها الدول الأربع، فإن نصيب مصر من الأزمة مع الدوحة أكبر من المتوقع.

وتابعت أنه بتحليل الأسماء التي وردت في القائمة، فإن الخلاف يبدو أكبر من مجرد دعم قطر للإخوان منذ ثورة يناير 2011 ليصل إلى دعمها للمنظمات الإرهابية الأخرى مثل القاعدة.

كما نقلت الوكالة عن مختار عواد، الباحث في جامعة جورج واشنطن، في البرنامج حول التطرف، قوله إن قطر حاولت بشكل منتظم تقويض النظام المصري، على حد تعبيره.