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السيسي يشارك في جنازة قائد المنطقة الشمالية العسكرية
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يشارك في جنازة قائد المنطقة الشمالية العسكرية

2017-06-29 15:06:28
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شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجنازة العسكرية التي أقيمت اليوم الخميس لتشييع جثمان اللواء أركان حرب محمد لطفي يوسف، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والذي وافته المنية اليوم إثر حادث انقلاب السيارة التي كان يستقلها بالطريق الصحراوي “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي.

ونعت القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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