تظاهر عدد من الأمريكيين يوم الأربعاء أمام السفارة القطرية في العاصمة واشنطن، تنديدًا بدعم الدوحة “للإرهاب”، وفقًا لموقع ” يو إس نيوز”.

ووفقًا للموقع، فإن المتاظهرين طالبوا الرئيس الأمريكي باتخاذ مواقف واضحة للضغط على الدوحة للاستجابة لمطالب الدول العربية التي قاطعتها.

ونقل الموقع عن أحد المتظاهرين، ويدعى مايك دونوفان رئيس شركة «نيكوس» المدافعة عن المهاجرين قوله إن «عزل قطر من المجتمع الدولي يمنح ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي لقوله إنه نريد تحويل قطر من دولة تحول العمال إلى عبيد إلى دولة تدعم أخلاقيات القرن الحادي والعشرين».

ورفضت السفارة القطرية في واشنطن الرد على طلب الموقع الأمريكي التعليق على المظاهرات.