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تراجع أسعار الذهب بالسوق المصري
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجع أسعار الذهب بالسوق المصري

2017-06-29 15:24:26
متابعات

شهد السوق المصري البوم تراجعا في أسعار الذهب بكافة أعيرته، نظرا لانخفاض أسعار الذهب في البورصات والأسواق العالمية، حيث سجل سعر عالمي بقيمة 1244 دولار للأوقية.
وقد سجل الذهب “عيار 24” سعر 728 جنيه للجرام، فيما جاء سعر الذهب “عيار 21” بـ637 جنيه للجرام، وسعر “عيار 18” 546 جنيه.
كما بلغ قيمة “الجنيه الذهب” بالأسواق المصرية 5096 جنيه مصري.

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