ارتفاع تكلفة نقل الركاب من القاهرة للمحافظات باستخدام السولار تتراوح من 5 إلى 11%2017-06-29 15:00:52
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دراسته على تأثير زيادة أسعار الوقود على تكاليف نقل الأفراد والبضائع لوسائل النقل التي تستخدم السولار لتكون تكلفة نقل الراكب من القاهرة إلى المحافظات باستخدام السيارة الميكروباص حمولة 14 راكبا من 5 % إلى 10.7% فقط.
وأوضح الإحصاء فى دراسته - والتي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منها - أن السيارة الميكروباص حمولة 11 راكبا داخل المدينة ويكون معدل استهلاك الوقود لـ 6 كم / لتر بمتوسط مسافة الرحلة 10 كيلومترات، فستكون قيمة الزيادة في سعر الوقود نحو 2.08 جنيه، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالي 2.5 جنيه، وحصة زيادته ستكون 0.19 جنيه، بنسبة الزيادة التي سيتحملها الراكب 7.56 %.
كما أوضح أن السيارة الميكروباص حمولة 11 راكبا خارج المدينة ويكون معدل استهلاك الوقود لـ 10 كم/لتر بمتوسط مسافة الرحلة 200 كيلومتر، فستكون قيمة الزيادة في سعر الوقود نحو 26 جنيها، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالي 35 جنيها، وحصة زيادته ستكون 2.36 جنيه، بنسبة الزيادة التي سيتحملها الراكب نحو 6.75%.
ولفت إلى أن السيارة الميكروباص حمولة 14 راكبا داخل المدينة ويكون معدل استهلاك الوقود لـ 6 كم / لتر بمتوسط مسافة الرحلة 10 كيلومترات، فستكون قيمة الزيادة في سعر الوقود نحو 2.08 جنيه، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالي 2.5 جنيه، وحصة زيادته ستكون 0.15 جنيه، بنسبة الزيادة التي سيتحملها الراكب 5.94 %.
وبين أن السيارة الميكروباص حمولة 14 راكبا خارج المدينة ويكون معدل استهلاك الوقود لـ 10 كم/لتر بمتوسط مسافة الرحلة 200 كيلومتر، فستكون قيمة الزيادة في سعر الوقود نحو 20 جنيها، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالي 35 جنيها، وحصة زيادته ستكون 1.86 جنيه، بنسبة الزيادة التى سيتحملها الراكب نحو 5.31%.
وأوضح أن السيارة مينى باص حمولة 25 راكبا داخل المدينة ويكون معدل استهلاك الوقود لـ 8 كم/لتر بمتوسط مسافة الرحلة 20 كيلومتر، فستكون قيمة الزيادة في سعر الوقود نحو 3.25 جنيه، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالي 3 جنيهات، وحصة زيادته ستكون 0.13 جنيه، بنسبة الزيادة التي سيتحملها الراكب نحو 4.33%.
ولفت إلى أن السيارة ميني باص حمولة 25 راكبا خارج المدينة ويكون معدل استهلاك الوقود لـ 9 كم/لتر بمتوسط مسافة الرحلة 200 كيلومتر، فستكون قيمة الزيادة فى سعر الوقود نحو 28.86 جنيها، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالي 40 جنيها، وحصة زيادته ستكون 1.15 جنيه، بنسبة الزيادة التي سيتحملها الراكب نحو 2.89 %.
وأشار إلى أن السيارة التاكسي داخل المدينة ويكون معدل استهلاك الوقود لـ 10 كم / لتر بمتوسط مسافة الرحلة 20 كيلومتر، فستكون قيمة الزيادة في سعر الوقود نحو 37 جنيها، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالي 37 جنيها، وحصة زيادته ستكون 2.6 جنية، بنسبة الزيادة التي سيتحملها الراكب نحو 7.03 %.
وأوضح الإحصاء أن السيارة الميكروباص حمولة 14 راكبا خارج من القاهرة إلى بنها، فإن الزيادة على الرحلة نحو 7.96 جنيه، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالية 6.5 جنيه وحصة الراكب فى لزيادة 0.57 جنيه.. ومن القاهرة إلى الزقازيق ستكون الزيادة على الرحلة نحو 13.49 جنيه، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالية 11 جنيها، وحصة المواطن فى الزيادة نحو 0.96 جنيه.
ومن القاهرة إلى الإسماعيلية ستكون الزيادة على الرحلة نحو 22.75 جنيه، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالية نحو 25 جنيها، وحصة المواطن فى الزيادة نحو 1.63 جنيه، ومن القاهرة إلى السويس ستكون الزيادة على الرحلة نحو 21.78 جنيه، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالية نحو 22 جنيها، وحصة المواطن فى الزيادة نحو 15 جنيها.. ومن القاهرة إلى بورسعيد ستكون الزيادة على الرحلة نحو 35.75، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالية نحو 35 جنيها وحصة المواطن فى الزيادة نحو 2.55 جنيه.
ومن القاهرة إلى العريش ستكون الزيادة على الرحلة 54.44 جنيه، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالية نحو 45 جنيها، وحصة المواطن فى الزيادة نحو 3.89 جنيه.. ومن القاهرة إلى الإسكندرية ستكون الزيادة على الرحلة نحو 35.91 جنيه، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالية نحو 40 جنيها، وحصة المواطن فى الزيادة نحو 2.57 جنيه.. ومن القاهرة إلى طنطا ستكون الزيادة على الرحلة نحو 15.11، مشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالية نحو 15 جنيها وحصة المواطن فى الزيادة نحو 1.08 جنيه.. ومن القاهرة إلى سوهاج ستكون الزيادة على الرحلة 76.54 جنيه، ومشيرا إلى أن أجرة الراكب الحالية نحو 85 جنيها، وحصة المواطن في الزيادة نحو 5.47 جنيه.
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