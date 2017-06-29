في ذكرى 30 يونيو.. "برلماني": الثورة أنهت المُخططات الدولية ضد مصر2017-06-29 14:59:30
هنأ جمال عباس، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصري بكافة طوائفه بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.
وقال عباس في بيان له، إن ثورة يونيو أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية الفاشية التي كانت تستهدف النيل من سيادة واستقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن نجاح الثورة كانت بمثابة بداية نهاية المُخططات الدولية ضد مصر.
كما أكد النائب البرلماني، أن الشعب المصري بجميع انتماءاته السياسية أثبت للعالم أجمع أنه على وعي ثقافي وسياسي ضد المؤامرات الخارجية لتحقيق الأمن والسلام للحفاظ على وطنه.
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